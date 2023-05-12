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Арктические рыбные запасы обсудили участники конференции в Архангельске. Фото Николая Гернета, фотобанк фонда «Росконгресс»

Основой рыболовства в Арктике регулятор видит крепкую научную базу

Трансарктический рейс, проведенный российскими учеными несколько лет назад, позволил собрать данные для расширения сырьевой базы российского рыболовства, рассказали участники международной конференции по вопросам работы в Арктике.

За последние несколько лет российские специалисты провели достаточно большое количество научных исследований в Арктике, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на пленарной сессии международной конференции в Архангельске.

Уникальные данные позволили собрать трансарктические переходы. Напомним, что в 2019 г. ученые провели масштабные исследования в арктических морях на НИС «Профессор Леванидов», а в 2020 г. специалисты рыбохозяйственной науки приняли участие в трансарктическом походе на паруснике «Седов» — этот рейс стал продолжением экспедиции на «Леванидове», сообщает корреспондент Fishnews.

В результате работы ученых открыты новые запасы в Чукотском море, которые уже введены в коммерческий оборот, отметил глава Федерального агентства по рыболовству. В этом районе рыбаки стали вести промысел минтая. Сырьевые возможности российского рыболовства расширяет и краб-стригун опилио в Карском море, правда, пока эти ресурсы не задействованы.

Очень важно, что научные работы помогают видеть динамику запасов в арктических водах. Особенно это актуально с учетом климатических изменений, обратил внимание Илья Шестаков. Глава Росрыболовства подчеркнул, что рыболовство в Арктике обязательно должно основываться на научных данных.

Роль экспедиции 2019 г. отметил и директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. Недавно, сообщил он, на заседании совета по науке при Росрыболовстве рассматривались перспективы комплексных исследований эстуарно-прибрежных вод Российской Арктики.

Для развития работ в арктической зоне необходимо научно-исследовательское судно повышенного ледового класса. Изучение осложняет и отдаленность, обширность территорий и слабое развитие прибрежной зоны. И здесь для сбора научных данных очень важно тесное сотрудничество с приарктическими регионами, подчеркнул глава ВНИРО.

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Fishnews

  • Арктические рыбные запасы обсудили участники конференции в Архангельске. Фото Николая Гернета, фотобанк фонда «Росконгресс»
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото Николая Гернета, фотобанк фонда «Росконгресс»
  • Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото Николая Гернета, фотобанк фонда «Росконгресс»
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