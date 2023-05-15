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По состоянию на 30 апреля предприятия смогли добыть менее 500 тонн воблы — это антирекорд за всю историю промысла. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Промысел воблы обновил антирекорд

Весенние уловы воблы в Астраханской области оказались самыми низкими за всю историю промысла. По данным Каспийского филиала ВНИРО, к концу апреля предприятия выловили менее 500 тонн — на 30% меньше, чем годом ранее.

Специалисты Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) оценили предварительные итоги промысла воблы в Астраханской области в весеннюю путину 2023 г. По мнению ученых, состояние запасов воблы находится у предельной черты — за последние 20 лет они уменьшились более чем вдвое, уловы — в шесть раз, а за весь период наблюдений — более чем в 130 раз.

Традиционно более 90% вылова воблы в бассейне приходится на речной промысел. По состоянию на 30 апреля предприятия смогли добыть менее 500 тонн — это антирекорд за всю историю промысла, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала. Освоение общего допустимого улова составило всего 44%, а объемы вылова по сравнению с показателями 2022 г. упали на 30%. При этом промысел в дельте Волги с переходом на редкоячейные невода уже завершен.

По информации наблюдателей, нерестовый ход производителей воблы в этом сезоне начался раньше, чем в прошлом году, — с конца марта — и продолжался почти до конца апреля. Массовых нерестовых миграций производителей воблы не наблюдалось.В период работы речных закидных мелкоячейных неводов в целом по дельте Волги доля воблы в уловах на пике своего хода не превышала 10% относительно вылова полупроходных и речных рыб, средний вылов составил порядка 50 кг на притонение. При этом ход воблы был слабым с переменной интенсивностью.

Особенности развития половодья 2023 г. привели к необычной ситуации с любительским ловом воблы. В частности, подъем воды ухудшил или прекратил клев в основных водотоках дельты Волги, что способствовало перемещению рыбалки на временные нерестилища, а пригодных для размещения мест стоянок и лова стало гораздо меньше. По данным наблюдателей, средний суточной улов у рыбаков-любителей не превышал 1 кг воблы. В результате многие туристы досрочно прекратили рыбалку, которая обычно продолжалась до конца мая.

В целом мониторинг промышленного и любительского рыболовства показал общую тенденцию к продолжению сокращения запасов воблы, что выразилось в падении как промысловых уловов, так и уловов рыбаков-любителей. По мнению ученых, для сохранения и восстановления запасов воблы очень важно бережно относиться к популяции, особенно в период нереста и массовых нерестовых миграций. Необходимо сократить изъятие производителей из популяции и обеспечить надлежащий водный режим во время нереста.

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  • По состоянию на 30 апреля предприятия смогли добыть менее 500 тонн воблы — это антирекорд за всю историю промысла. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Особенности развития половодья помешали любительскому лову воблы. Фото пресс-службы КаспНИРХ
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