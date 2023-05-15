Рыбоводы Ленобласти раскошелились на участки

На аукционе разыграли восемь участков для аквакультуры в Ленинградской области. По итогам торгов в доход федерального бюджета планируется перечислить 47,7 млн. рублей.

Аукцион прошел 11 мая в Санкт-Петербурге. Всего были выставлены 10 лотов: шесть участков для пастбищной аквакультуры и четыре — для индустриальной.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства, в комиссию поступило 55 заявок от 29 хозяйствующих субъектов. Наиболее востребованными оказались участки для индустриальной аквакультуры (по одному из лотов сделано более тысячи шагов).

Так, по данным теруправления, РВУ на озере Капшозеро в Тихвинском районе при начальной цене 281,6 тыс. рублей реализован за 8,309 млн рублей. Участок на реке Свирь в Лодейнопольском районе со стартовой стоимостью 36,8 тыс. рублей продан за 8,042 млн рублей. Акватория в Финском заливе с начальной ценой 1,292 млн рублей обрела хозяина, предложившего 27,036 млн рублей.

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