Рыбные фестивали украшают «гастрономический календарь»

Жителей и гостей столицы и регионов ждут новые гастрономические фестивали, посвященные рыбе и морепродуктам. Если такая работа будет плановой и системной, с поддержкой государства, это обязательно внесет свой вклад в развитие внутреннего рынка, считают в Рыбном союзе.

Главными «героями» фестивалей становятся самые разные виды рыбы и морепродуктов — минтай, селедка, корюшка, наваги, мидии. И роль таких гастрономических праздников в популяризации продукта нельзя недооценивать, отметили в отраслевом объединении.

С 26 мая по 4 июня правительство Москвы проведет «Рыбную неделю». Это уже традиционное для города событие, интерес к нему растет, и конечно, Рыбный союз поддержит фестиваль, рассказал Fishnews председатель объединения Александр Панин.

В «кулинарное путешествие» приглашают отправиться не только жителей и гостей столицы. Своя программа — для дальневосточников. В Приморском крае и Хабаровске с 15 мая по 4 июня проходит фестиваль минтая «О!Мега Вкус». Организаторы — РРПК, «Гастрономическая карта России» и Туристско-информационный центр Приморского края. Рыбный союз — среди партнеров мероприятия.

Календарь рыбных праздников пополнит фестиваль лососей, который планируется провести при поддержке Минпромторга и Роскачества в период путины. Его даты сейчас согласовываются.

На этом, конечно, работа не закончится. Впереди — формирование графика мероприятий на осень и следующий год, обратил внимание Александр Панин.

Популяризацию рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке союз считает одним из основных направлений своей работы. При этом очень важно, чтобы в этой работе на постоянной основе участвовало государство, отмечают в союзе.

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