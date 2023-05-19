Карелия попросит поддержать импортозамещение малька

Заксобрание Республики Карелия предлагает частично возмещать из федерального бюджета затраты на строительство селекционно-племенных центров рыбоводства и объектов для выращивания посадочного материала. Обращение направят в Минсельхоз.

Вопрос рассмотрели на конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России в Калининграде. Ранее предложение карельских депутатов поддержал постоянный комитет ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу, сообщили Fishnews в пресс-службе законодательного собрания региона.

Инициативу представила заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, член комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству заксобрания Ирина Кузичева. Она отметила, что развитие предприятий аквакультуры имеет большое значение для роста экономики Карелии. По словам депутата, деятельность и перспективы предприятий всегда находились в прямой зависимости от поставок рыбных кормов и посадочного материала из США и стран Евросоюза. В сложившейся в 2022 г. геополитической обстановке практически все основные производители из этих стран прекратили поставки в Россию, подчеркнула парламентарий.

Правительство РФ приняло решение о возмещении из федерального бюджета части затрат на создание и модернизацию объектов по производству кормов для аквакультуры.

«Принятая мера поспособствовала успешной реализации инвестиционных проектов в указанной сфере и позволила удовлетворить потребность предприятий аквакультуры в рыбных комбикормах. Считаем, что необходимо распространить данный механизм на поддержку объектов по выращиванию рыбопосадочного материала и селекционных племенных центров рыбоводства», — отметила Ирина Кузичева.

Члены конференции ПАСЗР поддержали обращение карельских коллег. В ближайшее время его планируют направить в Министерство сельского хозяйства РФ.

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