Счетная палата проанализирует меры господдержки регионов Дальнего Востока

Счетная палата проведет аудит мер государственной поддержки дальневосточных регионов. Анализироваться будет промежуток 2021-2023 гг.

О запланированной проверке аудитор Наталья Трунина заявила на заседании коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает корреспондент Fishnews.

«С июня 2023 года мы приступаем к мероприятию, в соответствии с постановлением Госдумы от 26 октября 2022 года, посвященному аудиту мер господдержки субъектов ДФО в 2021-2023 годах», — рассказала представитель СП. Она отметила, что анализироваться будут не только меры, которые реализует Минвостокразвития, но и остальная работа. «Надеемся, что совместно здесь тоже комплекс решений нам удастся выработать», — резюмировала аудитор.

В целом в Счетной палате считают, что в регионе «созданы беспрецедентные условия для привлечения инвестиций, предусматривающие самый большой набор преференциальных режимов». Это не только универсальные инструменты — особые экономические зоны, технопарки, промышленные парки, но и специальные режимы — территории опережающего развития, свободного порта Владивосток, Арктической зоны. Специальный административный режим действует на острове Русский, используются механизмы льготного кредитования.

Елена Трунина также сообщила, что в Счетной палате позитивно оценивают создание единой ТОР для Дальнего Востока. Такой шаг представляется своевременным, хотя, конечно, его реализация требует проработки вопросов синхронизации с другими механизмами.

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