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Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Сергей ПУХОВ. Фото предоставлено ЭО АСР

Сергей Пухов: Безопасность мореплавания судна зависит от его владельца

Проблемы у рыбацкого флота на промысле случаются больше из-за человеческого фактора, чем из-за погодных условий, отметил начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Сергей Пухов.

В начале апреля завершился осенне-зимний сезон минтаевой путины. Он выдался удачным для рыбаков и напряженным для спасателей: Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ оказал помощь пяти судам в Охотоморье.

В конце января в экспедицию вышло ледокольное спасательное судно «Справедливый», которое за путину выполнило три размотки винторулевой группы, сняло с мели одно судно и еще одно — с вышедшим из строя двигателем — отбуксировало в Петропавловск-Камчатский, рассказал в интервью Fishnews начальник ЭО АСР Сергей Пухов.

Впоследствии Росрыболовство приняло решение вывести в экспедицию второе спасательное судно. «Справедливый» обеспечивал безопасность мореплавания в Охотском море, а «Суворовец» — на Северных Курилах и в Беринговом море.

«Добавлю, что погодные условия были тяжелыми — низкие температуры, сильные порывистые ветра, сложная ледовая обстановка. Тем не менее все работы выполнены своевременно, пострадавших на аварийных судах нет. Команда «Справедливого» под руководством капитана Сергея Николаевича Томилина показала высокий профессионализм, навыки и отличную морскую практику по проведению спасательных операций. Экипаж представлен к ведомственным наградам», — сообщил начальник отряда.

Он обратил внимание: если учитывать прошлогоднюю работу аварийно-спасательного флота (тогда задействовали одно судно и было всего две аварии за путину), количество аварий возросло в два с половиной раза.

Сергей Пухов отметил, что на аварийность влияют не столько погодные факторы (льды, ветра, шторма), но также неопытность судоводителей и выход в море при надвигающемся шторме.

«Это проблема не столько самих рыбаков, сколько руководства компаний, которое отвечает за организацию промысла и работу экипажей на судне. Если экипаж будет соблюдать Устав службы на судах рыбопромыслового флота и другие руководящие документы, то, естественно, это значительно снизит количество аварийных ситуаций. Плюс хорошая морская практика, которая нарабатывается годами», — подчеркнул собеседник Fishnews.

По его словам, самое худшее — когда на винт попадает свое орудие лова. В позапрошлом году судно намотало свой трал так, что водолазы посменно работали восемь дней, привел пример Сергей Пухов.

«К каждому рыбопромысловому судну спасатель не приставишь. Поэтому хотелось бы, чтобы судовладельцы более требовательно относились к своему командному составу и экипажам. Технически исправные суда, естественно, не будут подвергать опасности экипаж и другой флот на промысле», — отметил начальник отряда.

Он заметил, что на берегу есть МЧС, и пожарные, которые могут оперативно оказать помощь, а в море, кроме судов-спасателей, некому. «Мы не знаем, где может произойти аварийная ситуация, бывает, что нам требуется несколько часов, чтобы дойти до терпящего бедствие судна, а бывает — двое-трое суток», — обратил внимание Сергей Пухов.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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Интервью

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Сергей ПУХОВ. Фото предоставлено ЭО АСР

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Сергей ПУХОВ

Безопасность мореплавания судна зависит от его владельца

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