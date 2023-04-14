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Результаты сезона «А» охотоморской минтаевой путины традиционно подвели на весеннем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета

Минтаевая путина показала хорошие результаты

За зимне-весенний сезон рыбаки добыли в северной части Охотского моря более 804 тыс. тонн минтая. В целом по бассейну уловы достигли 967 тыс. тонн.

Результаты сезона «А» охотоморской минтаевой путины традиционно подвели на весеннем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. Докладчики оценили работу экспедиции как успешную.

Ледовые и погодные условия благоприятствовали рыбалке, рассказал заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей Байталюк. Так, ледовитость не превысила 50% при норме 54%. Количество штормовых дней также было невысоко.

Глава ТИНРО отметил, что на протяжении почти трех недель перед официальным закрытием промысла наблюдалось снижение суточных объемов добычи. Это связано с тем, что в силу благоприятных условий к финишу путины большинство компаний уже освоило свои квоты. Такое бывает чрезвычайно редко, обратил внимание Алексей Байталюк.

Он рассказал и о других особенностях путины. Прилов рыб, не достигающих промыслового размера, был одним из наименьших за последние 10-15 лет.

На сезон «Б» (осенне-зимний) у рыбаков осталось для освоения 76 тыс. тонн. Это меньше, чем в предыдущие два года. Такой разрешенный объем позволит спокойно работать, имея прилов минтая на промысле сельди.

Результаты добычи сельди в Северо-Охотоморской подзоне, по словам специалиста, также лучше, чем в прошлом году: 169,9 тыс. тонн, или 58,6% общего допустимого улова. Ожидается, что разрешенные объемы и по минтаю, и по сельди будут освоены на высоком уровне.

ОДУ минтая в охотоморскую путину выбран почти на 90%. Сезон «А» в этом году прошел успешно, прокомментировал итоги президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Вылов на 2% выше показателя экспедиции 2022 г.

Руководитель АДМ рассказал об изменениях в производстве продукции. На 21% вырос выпуск минтая б/г, в три раза — сурими. В то же время сократилось производство филе и неразделанного минтая. Изменения объясняются рыночной конъюнктурой.

Численность флота была меньше, чем в прошлые годы, однако, несмотря на это, эффективность промысла растет, обратил внимание Алексей Буглак.

По предварительным данным, в первом квартале на внутренний рынок отгружена 71 тыс. тонн продукции, включая мороженый минтай, филе и сурими. Рост экспорта не сказывается негативно на обеспечении внутреннего рынка, подчеркнул руководитель объединения.

Он поблагодарил Росрыболовство, отраслевую науку и пограничную службу за работу в период путины и ее организацию.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на заседании также представили данные по возможным объемам для освоения на 2024 г. Так, в северной части Охотского моря суммарно по трем подзонам ОДУ предлагается увеличить более чем на 50 тыс. тонн. Ожидается рост разрешенных объемов на Восточном Сахалине, Южных Курилах, в Западно-Беринговоморской зоне и других районах.

Кроме того, ДВНПС рассмотрел основные подходы к проведению предстоящей лососевой путины.

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