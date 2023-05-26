Уловы РФ активно поступают на китайский рынок

Товарооборот рыбной продукции между Россией и Китаем за первый квартал вырос на 80% к уровню прошлого года, отмечает Росрыболовство. По его данным, в основном в КНР поставляли мороженые минтай (74%) и сельдь (8%), муку и непищевые гранулы (6%).

Экспорт российской рыбной продукции в Китай за январь-март составил 271 тыс. тонн по объему и 553 млн долларов по стоимости, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По информации ведомства, уровень прошлого года превышен в два раза и на 78% соответственно.

Импорт водных биоресурсов из КНР в Россию за аналогичный период достиг 46 тыс. тонн, а его стоимость — более 256 млн долларов (+16%), привели цифры в федеральном агентстве.

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