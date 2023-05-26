Из бухты Нагаева извлекут новую партию «подводного» флота

В Магаданской области продолжается очистка бухты Нагаева от затонувших судов. По информации регионального департамента рыбного хозяйства, в этом году запланирован подъем девяти объектов, а в следующем — трех.

Напомним, Колыма является пилотным регионом федерального проекта «Генеральная уборка». В Магаданской области с 2022 по 2024 гг. предусмотрено удаление 22 затонувших объектов.

Губернатор Сергей Носов отмечал, что «Генеральная уборка» — вопрос не только улучшения экологии. Главная задача — обеспечить фронт работ для строительства рыбного порта и Морского туристического центра.

«В этом году специалисты первыми поднимут суда, которые расположены вблизи проектируемых объектов в бухте Нагаева. Это — «Наровчатск», две секции плавпирсов, «РСП 100», «МБ 404. В этом году планируется полностью утилизировать шесть объектов затонувшего имущества», — рассказали в областном департаменте рыбного хозяйства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, в прошлом году полностью утилизированы 10 затонувших судов: «Линг», «Гусфар 1», «Серес», «Юшино», «Малли», МРС 150-253, теплоход «Борис Борзенко», РС «Алапаевск», баржа в районе парка «Маяк», а также РС «Бухаро».

В ходе работ проводились водолазные обследования акватории и объектов, разработана техническая документация, проведены подъем и транспортировка на утилизацию.

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