Минтайщикам США обещают большую госзакупку

Министерство сельского хозяйства США собирается закупить у американских производителей продукции из минтая на сумму около 3,7 млн долларов. Такая господдержка стала в Соединенных Штатах регулярной.

Соответствующий документ опубликован на сайте министерства, сообщает корреспондент Fishnews. По словам директора Ассоциации производителей минтая на Аляске (Genuine Alaska Pollock Producers, GAPP) Крейга Морриса, Минсельхоз США планирует осуществить практически рекордную закупку: в общей сложности свыше 16 млн фунтов (около 7,26 тыс. тонн) минтая, а также партию консервированной горбуши.

Как пишет отраслевой портал Seafood Source, ранее в этом году контракт министерства на сумму в 2,49 млн долларов выиграла компания Trident Seafoods из Сиэтла. Еще одна компания из штата Массачусетс — Channel Fish Processing — обеспечит поставку минтая на 1,19 млн долларов.

По информации портала, средняя стоимость минтая составила 2,83 доллара за фунт, что является историческим максимумом для госконтрактов США. Стоимость фунта мороженого филе минтая составила от 3,04 до 3,09 доллара, рыбных палочек — от 2,77 до 3,03 доллара.

Товары предназначены для государственных программ распределения продуктов питания внутри страны. В последние годы таки госзакупки совершаются регулярно.

«Если это предложение будет принято, оно станет вторым по величине [для аляскинского минтая] в истории Министерства сельского хозяйства США», — отметил Крейг Моррис в интервью Seafood Source.

Подобная масштабная закупка была сделана властями в 2019 г., когда приобрели 16,8 млн фунтов. Однако, по словам Морриса, сейчас цены намного выше. В этой связи нынешняя сделка имеет все шансы стать самой масштабной в долларовом эквиваленте за всю историю.

Вместе с тем портал обращает внимание: заявленный объем значительно меньше того, что запрашивал Институт маркетинга морепродуктов Аляски (ASMI) и законодатели штата. В письме, отправленном министру сельского хозяйства США Тому Вилсаку в конце марта, сенаторы Лиза Мурковски и Дэн Салливан, а также член Палаты представителей Мэри Пелтола призывали Минсельхоз закупать еще больше нерки и минтая у аляскинских рыбаков.

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