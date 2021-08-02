Минтайщиков США поддерживают госзакупками

Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов вновь объявило о массовой закупке минтаевой продукции у американских производителей. В этот раз ведомство намерено приобрести в общей сложности более 3,6 тыс. тонн.

Вместе с нынешней закупкой общий объем замороженного минтая, который правительство США намерено приобрести у американских производителей, уже достигает около 8,3 тыс. тонн в этом финансовом году. Цифры приводит Ассоциация производителей минтая на Аляске (Genuine Alaska Pollock Producers, GAPP).

По словам генерального директора GAPP Крейга Морриса, текущий год — второй по объему закупок минтая для нужд Министерства сельского хозяйства. Приобретенную рыбу используют в Национальной программе школьных обедов и других федеральных программах продовольственной помощи.

Как пишет портал SeafoodSource, заявки на участие в торгах можно подавать 6 августа, а 13 августа планируется объявить победителей. В этот раз ведомство намерено купить филе минтая, а также наггетсы и стрипсы из него. Производители должны будут поставить продукцию в период с октября по декабрь.

В прошлом году Минсельхоз США тоже объявлял о госзакупках минтая — в качестве одной из мер поддержки отрасли в период пандемии, сообщает корреспондент Fishnews. Также SeafoodSource отмечает, что в конце мая 2021 г. министерство уже заключило значительные по объемам контракты на поставки минтая с производителями из штатов Массачусетс и Вашингтон.

Крейг Моррис заявил, что эти госзакупки очень много значат для американской отрасли добычи и переработки минтая. В GAPP отдельно подчеркнули: минтай поднялся на четвертое место в списке самых потребляемых американцами рыбы и морепродуктов.

Отметим, в России бизнес-сообщество также говорит о возможности повышения спроса на отечественную минтаевую продукцию с помощью государственных закупок. «По нашим оценкам, госзакупки и потребление минтая в институциональном секторе генерируют около 30% от общего объема потребления мороженого минтая внутри страны», — рассказал ранее президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

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