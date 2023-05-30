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Всего правоохранители изъяли более четырех тонн различных морепродуктов. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

«Беспаспортные» морепродукты обойдутся приморцу в копеечку

В Приморском крае суд вынес приговор по делу о нелегальной торговле морепродуктами. Летом прошлого года у жителя Владивостока изъяли более четырех тонн различных деликатесов.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение и хранение продукции без маркировки в целях сбыта в особо крупном размере).

Незаконную деятельность пресекли летом 2022 г. Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России, товар хранился в рефрижераторных контейнерах на промышленной территории Владивостока. Документов, подтверждающих законность происхождения морских деликатесов, фигурант не предоставил.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей и конфискации двух рефконтейнеров.

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Fishnews

  • Всего правоохранители изъяли более четырех тонн различных морепродуктов. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.
  • Найденная в рефконтейнерах продукция. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.
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