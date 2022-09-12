В столице Приморья расследуют дело о «беспаспортных» морепродуктах

Жителя Владивостока подозревают в торговле нелегальными морепродуктами, возбуждено уголовное дело. Общая стоимость изъятой продукции оценивается более чем в 5,1 млн рублей.

Фигуранту инкриминируют совершение преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение продукции без маркировки).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе СУ СК по Приморскому краю, этим летом подозреваемый приобрел креветку, краба, гребешок и другие морепродукты для дальнейшей реализации. Затем он перевез замороженную продукцию во Владивосток, где хранил товары в рефрижераторном контейнере. 20 июля продукцию изъяли пограничники

Расследование продолжается, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

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