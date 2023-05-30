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Генеральный директор компании «Нордик Инжиниринг» Сергей МАЗОХИН

Сергей Мазохин: Чем крупнее судно, тем выгоднее его модернизация

Экономика промысла далеко не всегда оправдывает строительство нового флота, отмечает генеральный директор компании «Нордик Инжиниринг» Сергей Мазохин. С помощью модернизации можно сделать практически новое судно из старого.

Основная деятельность «Нордик Инжиниринг» — выполнение проектов гражданских судов — связана с новостроем. Занявшись модернизацией, компания поначалу не понимала, насколько эта сфера в принципе может быть интересна для судовладельцев, проектантов и заводов, отметил Сергей Мазохин в интервью Fishnews.

«Опыт показал, что это направление в нынешних условиях позволит сохранить существующий флот и продлит ресурс его эксплуатации на 10–15 лет», — заявил он.

Нередко заказчик располагает флотом, который не планируется выводить из эксплуатации, но тот уже достаточно возрастной, изношенный, а у компаний нет финансирования, необходимого для строительства новых судов и, самое главное, нет времени ждать.

«Постройка нового судна занимает три-пять лет, а то и более — в зависимости от его типа, тоннажа и доступности оборудования. Тогда как модернизация — это год, максимум полтора, если высокая сложность. Это быстро, просто и недорого», — подчеркнул гендиректор «Нордик Инжиниринг».

Он обратил внимание, что модернизация — это не ремонт: оборудование меняется не на аналогичное, а на современное. Соответственно, частью модернизации является адаптация судна к новому оборудованию.

«Мы меняем фундаменты, подключение систем, добавляем новые системы, подключаем к энергосети и автоматизации. Переназначаем танки, допустим, отказываемся от тяжелого топлива и заполняем их дизельным или иным видом топлива. Убираем систему подогрева тяжелого топлива, излишние утилизационные и паровые котлы или оптимизируем их производительность — в зависимости от судна и специфики его систем», — привел примеры Сергей Мазохин.

Преимущество модернизации в том, что заказчик не несет лишних расходов, отметил он. Замене подлежат лишь те механизмы, которые выработали свой ресурс. В результате модернизация обходится гораздо дешевле постройки с нуля и позволяет продлить срок службы судна с минимальными затратами.

За плечами у компании соответствующий опыт: восемь проектов, включая рабочую документацию.

«Для заказчика модернизация — это возможность обновить старый изношенный флот, продлить срок его полезной эксплуатации и упростить его обслуживание. У возрастных судов нередко возникают проблемы с доступностью запасных частей, например, какие-то механизмы уже не выпускаются и их нужно изготавливать на заказ, что и дорого, и опять-таки долго. Все-таки судно должно находиться на промысле и зарабатывать деньги, а не простаивать в ожидании запчастей», — заметил собеседник Fishnews.

По его словам, с рыбацким флотом действует простое правило: чем крупнее судно, тем более эффективна его модернизация с точки зрения экономики. Маленькое судно не слишком износостойкое, проще построить или купить новое.

«С крупными судами типа БМРТ такой подход не сработает — для постройки нового траулера нужны миллиарды», — подчеркнул Сергей Мазохин.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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