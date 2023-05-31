Зарубежное ПО на рыбацком флоте хотят заменить российским

Для ускорения цифрового развития отрасли и импортозамещения иностранного программного обеспечения создан индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Рыбохозяйственный комплекс».

В первом заседании ИЦК приняли участие представители Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС), Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, а также отраслевых организаций — «Норебо», РРПК, «Русский краб», «Акрос».

Руководителем индустриального центра компетенций назначен начальник ЦСМС Александр Михайлов. Напомним, в ноябре учреждение наделили полномочиями ведомственного центра компетенций Росрыболовства по разработке, созданию, развитию и продвижению типового отраслевого программного обеспечения.

Отмечено, что за последние годы ЦСМС разработал и внедрил несколько крупных отраслевых инструментов: «Разрешения» и «Квоты», систему исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР), программное обеспечение мониторинга и отчетности по поступающим сведениям (МОПС) и другие.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, планируется совместно с рыбаками сформировать реестр проектов по замещению зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения российскими аналогами.

На встрече рыбаки озвучили потребности в российском ПО, идеи применения искусственного интеллекта и машинного зрения для сопровождения бизнес-процессов на судах. В частности, для подсчета рыбопродукции, контроля погрузки, обеспечения безопасности.

«Наша задача — совместно с рыбаками определить пул проектов для импортозамещения используемого иностранного программного обеспечения, а также определить потенциальные возможности для разработки сервисов, необходимых для обеспечения производственной деятельности, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта. У многих компаний есть уже собственные разработки и полезные инициативы, которые можно масштабировать на всю отрасль. Мы стали на шаг ближе к рыбакам, готовы обсуждать не только наши текущие разработки, но и совместно разрабатывать и внедрять новые программные сервисы и продукты», — подчеркнул Александр Михайлов.

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