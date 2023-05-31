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Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО выступил с отчетом перед парламентом региона. Фото Ивана Дякина, пресс-служба краевого правительства

Оборот, продукция, краболовы: Олег Кожемяко доложил депутатам о показателях рыбной отрасли

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в отчете перед парламентом региона коротко остановился на ситуации в рыбной отрасли. При этом он сослался на такие показатели, как оборот, отгрузка товаров собственного производства, инвестпроекты и заказы краболовных судов.

Глава Приморья выступил с традиционным отчетом перед Заксобранием края. В том числе назвал показатели рыбной отрасли, которые в прошлом году вышли в плюс.

Так, отгрузка товаров собственного производства составила 118,3 млрд рублей (130,7% от уровня 2021 г.), оборот в сфере рыболовства и рыбоводства вырос на 32,5% до 102,4 млрд рублей.

Губернатор указал и на рост показателей в аквакультуре: выращено на 10% больше, чем в предыдущем году. Ранее краевые власти озвучивали и результат в натуральном выражении — 62 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

«На 8,5% вырос экспорт рыбы и морепродуктов, прежде всего за счет поставки рыбного филе, фарша и другой переработанной продукции», — не преминул отметить Олег Кожемяко.

Он сообщил, что в отрасли реализованы проекты по строительству лососевого завода в Ольгинском округе, холодильного склада на территории Владивостокского морского рыбного порта и терминала в Большом Камне. Также губернатор напомнил о промысловых судах, которые заказали в Приморье добытчики краба в рамках механизма квот под инвестиции.

По данным отчетности, опубликованных в открытых источниках, в прошлом году предприятия Приморского края выловили 803,8 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 0,5 тыс. тонн выше уровня 2021 г.

Сальдированный финансовый результат за январь-ноябрь 2022 г. — 17,344 млрд рублей (84,6% к январю-ноябрю 2021 г.), доля прибыльных предприятий — 55,6%.

Объем просроченной кредиторской задолженности на 1 декабря прошлого года увеличился в 4,4 раза — до 59,8 млн рублей.

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