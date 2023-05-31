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Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

В Приморском крае филиал Главрыбвода впервые отправил молодь кеты в реку Шкотовка — почти 1,7 млн сеголетков. Восстанавливать местное стадо лосося регулярными выпусками позволит новый мобильный цех.

Временный мобильный рыбоводный цех (ВМРЦ) Большекаменского отдела Приморского филиала Главрыбвода начали строить на Шкотовке в конце 2021 г. Запустили предприятие уже осенью прошлого года — специалисты наловили производителей и заложили икру. Личинки проклевывались с декабря по февраль, их переселили в специально выкопанный пруд на доращивание, рассказывает корреспонденту Fishnews начальник отдела аквакультуры Кира Молибога.

Молодь выращивают в специально выкопанном пруду

Легальный промысел на реке не ведется, но осенью заходящую на нерест кету активно облавливают браконьеры, подвергая популяцию серьезному прессу. По данным государственного мониторинга, за последние 15 лет популяция вошла в депрессивную стадию, с каждым годом запасы существенно уменьшаются. Планируется, что исправить ситуацию поможет искусственное воспроизводство. Это как выпуски по государственному заданию, так и компенсационные — на Шкотовке работает и строится много предприятий, которые заказывают зарыбления для восполнения нанесенного природе ущерба.

Смолт планировалось выпускать стандартной навеской 0,6 г, но оказалось, что рыбки набрали гораздо больше. В среднем они весят 0,87 г, отмечает Светлана Соловьева — инженер первой категории ВМРЦ.

Примечательно, что корма филиал использует местного производства, от предприятий региона. А иногда сеголетки добывают перекус сами — они на моих глазах подпрыгивают у поверхности, хватая поденок и других мелких насекомых.

К цеху прибывают специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО, Приморского теруправления Росрыболовства, районное начальство. Немного рыбок консервируют для анализа. В лаборатории молодь проверят на ряд показателей и подготовят отчет по оценке деятельности цеха, объясняет ведущий научный сотрудник отдела организации, планирования и координации исследований в области аквакультуры ТИНРО Вера Валова.

Молодь кормят казенным обедом в последний раз. А потом, наконец, разрезают шандоры — перегородку, отделяющую пруд от канала в Шкотовку. На вольные хлеба сеголетки не особо стремятся — привыкли к родному водоему. Но постепенно смолт начинает вымываться течением. Рыбоводы говорят, что все их подопечные уплывут в реку за два-три дня, а еще за несколько дней скатятся до устья.

За выпуском наблюдали специалисты ТИНРО, теруправления Росрыболовства, руководство района

Путь будет нелегким: маленькую кету уже поджидают сима, гольян, чайки, зимородки и другие хищные рыбы и птицы. Но даже если в Шкотовку вернется 1% выпущенного лосося, это будет весомое пополнение стада.

«В крае порядка 20 тыс. рек, которые считаются нерестовыми для лосося, — обращает внимание заместитель начальника учреждения — руководитель Приморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Александр Равич. — При этом основных ареалов красной рыбы осталось два: реки севернее Тернейского района и Хасанский район, где искусственно поддерживается популяция. Исследования показали, что в остальных реках, например, в Шкотовке, стада находятся в депрессивном состоянии. Это значит, что стаду остается жить 4-8 лет — один-два цикла возврата».

Руководитель Приморского филиала Главрыбвода Александр РАВИЧ

Один из способов решения проблемы — мобильные временные цеха. Кроме ВМРЦ на Шкотовке, похожий работает в Тернее. Также в планах Главрыбвода поставить такие предприятия на реках Ольга и Партизанская.

«В регионе ведется очень серьезное строительство, в том числе на море, на водоемах — возводятся мосты, переходы и прочие объекты. Эта работа затрагивает водные биоресурсы, наносит им ущерб. Для компенсации ущерба мы должны выпускать молодь кеты (этот вид сейчас на первом месте в специальном рейтинге). Кроме того, такими зарыблениями мы увеличиваем государственный ресурс — лососевые запасы», — подчеркивает Александр Равич.

Создание таких цехов — хорошее подспорье для природы, для естественного нереста, для возрождения популяций приморского лосося, резюмирует руководитель филиала.

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НазадМетки: аквакультураикралососьросрыболовство
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