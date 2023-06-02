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Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ и министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ выступили с докладами на коллегии Росрыболовства. Фото пресс-службы ФАР

«Отрасль показала устойчивость» — коллегия Росрыболовства подвела итоги за 2022 год

Основные показатели работы рыбной промышленности за год традиционно представили на коллегии Росрыболовства. И министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, и глава федерального агентства Илья Шестаков заявили, что отрасль продемонстрировала устойчивость и в то же время — гибко реагировала на изменения.

По общему вылову 2022 г. уступил предыдущему: было добыто 4,9 млн тонн, тогда как в 2021 г. рыбаки взяли 5,05 млн тонн — рекордный показатель. Снижение, по словам Ильи Шестакова, объясняется несколькими факторами — неурожайной лососевой путиной (выловлено 272 тыс. тонн), проблемами на промысле в конвенционных районах и экономических зонах ряда государств, ограничениями в Азово-Черноморском бассейне.

В объемах вылова лидером по-прежнему отсается Дальневосточный бассейн: 72% от общего результата. На долю конвенционных районов и ИЭЗ других стран пришлось 12%, на долю Северного бассейна — 11%, сообщает корреспондент Fishnews.

В этом году промысел идет с положительной динамикой: вылов превысил 2 млн тонн — это на 105 тыс. тонн больше, чем за тот же период 2022-го, обратил внимание Дмитрий Патрушев. Министр выразил надежду, что к концу года удастся достигнуть планки в 5 млн тонн.

В отраслевых ведомствах отдельно отметили показатели товарной аквакультуры: здесь произведено 384 тыс. тонн — на 8% выше уровня 2021 г. За последние десять лет общий результат вырос более чем в два раза. В лидерах — Северо-Западный и Южный федеральные округа — 138 тыс. тонн и 82 тыс. тонн соответственно. На третьем месте — Дальневосточный округ с показателем в 67 тыс. тонн и приростом в 18%. Выращивают в товарной аквакультуре лососевые, карповые виды рыб, ценные морепродукты, сиговых, осетровых и другие объекты.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что в рыбной отрасли стало выпускаться больше продукции глубокой переработки: доля таких товаров в общем объеме превысила 30%.

Уровень самообеспечения рыбной продукцией — 153,3% при планке Доктрины продовольственной безопасности не менее чем 85%.

Большое внимание в отчетах уделили теме внешней торговли. В натуральном выражении экспорт рыбной продукции за прошлый год увеличился на 5% и составил 2,3 млн тонн. В денежном выражении поставки сократились на 10% — до 6,1 млрд долларов.

Такая разноплановая динамика обусловлена, главным образом, не изменением структуры экспорта, а снижением цены на основные объекты. Сказались еще остававшиеся ковидные ограничения и усложнение процедуры платежей, рассказал глава Росрыболовства.

Основные внешние направления — Южная Корея, Китай, Нидерланды, Япония, Германия.

Целевыми рынками остаются страны АТР, но важно диверсифицировать экспорт, заявил Илья Шестаков. Прежде всего речь идет о расширении потенциала поставок минтая и краба с учетом закрытия американских рынков. Возможными направлениями отраслевой регулятор видит страны Персидского залива, ряд стран Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.

Дмитрий Патрушев обратил внимание, что поставки в дружественные страны за прошлый год выросли на 40%. Также министр указал, что рыбные товары оставляются за собой одно из ключевых мест в экспорте продукции российского агропромышленного комплекса.

Импорт рыбной продукции в натуральном выражении снизился на 22% — до 547 тыс. тонн. Сократились показатели ввоза и в стоимостном выражении, но не столь значительно — на 3% до 2,5 млрд долларов. В основном импортируется рыба и морепродукты, которые не осваиваются в наших водах или не выращиваются в отечественной аквакультуре, уточнил Илья Шестаков.

Сальдированный финансовый результат в отрасли оказался на 32% ниже, чем в 2021 г., и составил 158 млрд рублей. Прибыль сократилась на 28% — до 172 млрд рублей.

Общая сумма налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему от предприятий отрасли сократилась на 10% — до уровня около 63 млрд рублей.

Пандемия и санкции, необходимость адаптироваться и переориентировать поставки не прошли бесследно. Это привело к дополнительным расходам предприятий, простоям и незапланированным переходам флота, финансовых потерям при реализации продукции, прокомментировал руководитель Росрыболовства. Сокращение прибыли при растущей выручке обусловлено и расходами по инвестиционным обязательствам по строительству судов и береговых заводов, обслуживанием и выплатой кредитов на эти цели, добавил глава ведомства. «Несмотря на это, считаю, что на долгосрочном горизонте путь развития отрасли выбран правильный и инвестиции, сделанные предприятиями в развитие добычи, переработки принесут свою отдачу», — заявил он.

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Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

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