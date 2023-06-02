На Камчатке началась «красная» путина

В Камчатском крае стартовала добыча тихоокеанских лососей. 1 июня открыта любительская рыбалка почти по всему региону, а также промышленный лов в Алеутском муниципальном округе.

С 1 июня разрешено любительское рыболовство в реках и озерах, за исключением Паратунки и Авачи, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«В этом году наука спрогнозировала высокие подходы для Камчатского края — первоначальный прогноз составляет более 380 тыс. тонн всех видов лососей», — рассказал министр рыбного хозяйства Андрей Здетоветский. При этом суммарный прогноз для всех регионов Дальнего Востока — 512 тыс. тонн.

«Основу промысла традиционно составляет горбуша, в этом году для камчатской лососевой путины будет рыбным как западное, так и восточное побережье, ожидаемый вылов на двух побережьях составляет порядка 310 тыс. тонн горбуши», — отметил министр.

На восточном побережье путина открывается в Олюторском районе с 5 июня, в Усть-Камчатском районе — с 8 июня, в Карагинском районе — с 15 июня. На западном побережье сроки начала промысла следующие: в бассейне реки Озерная — с 20 июня, в Усть-Большерецком и Соболевском районах — с 11 июля.

В связи с депрессивным состоянием популяций лососей установлен запрет на промышленное и любительское рыболовство в Авачинском заливе; реках Опала, Голыгина, Кошегочек, Явинская.

Как уточнили в пресс-службе, в 2023 г. объемы прогнозируемого вылова тихоокеанских лососей в Камчатском крае составляют 383 тыс. тонн. Помимо горбуши, ожидается вылов 28,3 тыс. тонн кеты, 32,8 тыс. тонн нерки, 7,4 тыс. тонн кижуча, 530 тонн чавычи и 10 тонн симы.

Лимиты тихоокеанских лососей выделены для 96 предприятий промышленного рыболовства. Кроме того, предусмотрены организация любительского рыболовства на 98 участках и традиционный промысел 120 общин КМНС на 203 участках.

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