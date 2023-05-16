Камчатские предприятия готовятся к интенсивной рыбалке

В этом году в Камчатском крае ожидается вылов около 380 тыс. тонн тихоокеанских лососей. По горбуше высокие прогнозы как по западном, так и по восточному побережье, сообщил министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

Если прогнозируемые объемы добычи будут достигнуты, путина на Камчатке станет одной из лучших в последние годы. Основу улова составит горбуша. На восточном побережье ожидается добыча порядка 140 тыс. тонн этого вида лососей, на западном — 170 тыс. тонн, передает корреспондент Fishnews. Таким образом, предприятиям региона предстоит напряженная работа. «Рыбаки наши, в принципе, материально-технически готовы», — прокомментировал Андрей Здетоветский.

Сейчас организуется завоз работников на путину. По поручению губернатора Владимира Солодова упор делается на максимальное привлечение жителей Камчатского края, рассказал министр. Но понятно, что при такой потребности в трудовых ресурсах необходимо завозить и людей из других регионов.

Краевая комиссия по анадромным уже определила сроки открытия добычи тихоокеанских лососей: путина возьмет старт в июне.

Меры регулирования вылова, которые планируются использовать в этом году, по словам министра, традиционные. «Из отличий, так скажем, от прошлого года, наверное, можно отметить, что на западном побережье с учетом больших подходов горбуши на старте путины не планируется проходных дней на море. Но после основного хода, к концу августа, когда пойдет уже кижуч, там тоже проходные дни будут введены», — отметил Андрей Здетоветский.

Из районов, которые требуют внимания в плане регулирования, глава регионального ведомства выделил реку Опалу. В ее бассейне не предполагается открывать промышленный лов. Для морских неводов в прилегающей акватории будет действовать ограничение по длине. Также особое внимание будет уделено проходным периодам. «Понятно, что сейчас мы пока предварительно оцениваем эти меры», — добавил министр. Как только можно будет оценить реальные подходы рыбы, ограничения могут быть корректироваться.

В ближайшее время планируется принять решения по организации путины для рыбаков-любителей. По традиционному рыболовству руководитель краевого ведомства отметил ситуацию в Авачинском заливе: возможно, будут установлены два периода для сетного промысла, по аналогии с прошлым годом: после 20 июля и 20 августа.

В целом прогноз вылова лососей для Дальнего Востока составляет более 500 тыс. тонн.

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