О «родословной» лосося хотят спросить ДНК

Сахалинский филиал ВНИРО в этом году приступил к первому этапу исследований микросателлитных маркеров кеты. Работы ведут сотрудники лаборатории микробиологии, паразитологии и генетики.

Микросателлиты — особые участки ДНК, не содержащие информацию о наследственных признаках организмов, но имеющие особую ценность для выяснения их популяционно-генетической принадлежности, отметили в СахНИРО.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, анализ микросателлитных маркеров дает возможность выяснять происхождение рыб в уловах. Или, на более высоком уровне исследований, изучать генетическую подразделенность видов и выявлять иерархические межпопуляционные связи внутри них.

Еще одно важное направление работ в 2023 г. — апробация разрабатываемой методики идентификации возбудителя фурункулеза A. salmonicida с использованием ПЦР-метода. Для этого намечены лабораторные испытания предлагаемых процедур на тестовых бактериальных культурах.

«В ходе апробации будут также решены задачи по определению специфичности различных вариантов праймеров, предлагаемых к использованию при идентификации возбудителя, а также подобраны оптимальные режимы амплификации и параметры для проведения гель-электрофореза для детекции ее продуктов», — отметили в пресс-службе.

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