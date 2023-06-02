Астраханским браконьерам не удалось уйти от погони

В Астраханской области на реке Горная пограничники задержали трех мужчин, подозреваемых в браконьерстве. По предварительным данным, ущерб от нелегальной рыбалки составил 5,8 млн рублей.

Маломерное судно с рыбаками пограничники заметили в районе села Полднево Камызякского района. Нарушители проигнорировали требования правоохранителей об остановке и попытались скрыться, однако после непродолжительного преследования были задержаны.

На борту судна обнаружено 48 рыб осетровых и частиковых видов общим весом 250 кг, рассказали Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

За неповиновение законному требованию мужчины привлечены к административной ответственности. Маломерное судно, лодочный мотор и рыба изъяты. По факту нарушения проводится проверка.

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