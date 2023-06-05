Глава Росрыболовства напомнил об акценте в работе рыбоохраны

Усилия инспекторов должны быть в первую очередь направлены на выявление существенных нарушений, браконьерства в промышленных масштабах, подчеркнул руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Инспекторский состав нацелен на выявление нарушений с признаками уголовной ответственности», — заявил глава Федерального агентства по рыболовству, рассказывая о результатах 2022 г. и задачах на нынешний год в сфере рыбоохраны.

Таким образом, отметил руководитель ведомства, основные усилия должны быть сосредоточены не на том, чтобы наказывать «нерадивых рыбаков за один лишний крючок» (хотя и это тоже часть работы), а на пресечении промышленного браконьерства.

О том, что не стоит перегибать палку в поимке рыболовов на мелких нарушениях, Илья Шестаков говорил и на предыдущем заседании коллегии, в 2021 г., сообщает корреспондент Fishnews.

«Не надо бегать за рыбаками-любителями в поисках каких-то мелких нарушений. Здесь можно обойтись проведением профилактических работ, объяснений всех правил рыболовства», — обратился тогда руководитель Росрыболовства к главам территориальных управлений ведомства.

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