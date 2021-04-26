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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на расширенном заседании коллегии ведомства затронул вопросы рыбоохраны

Илья Шестаков призвал не кошмарить рыболовов-любителей

В работе рыбоохраны основные усилия должны быть направлены на борьбу с браконьерством в промышленных масштабах. Не стоит перегибать палку в поимке на мелких нарушениях рыбаков-любителей, отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Посыл по организации работы рыбоохраны руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал на расширенном заседании коллегии ведомства в Светлогорске, сообщает корреспондент Fishnews.

Основные усилия нужно концентрировать на борьбе с промышленным, организованным браконьерством, подчеркнул глава федерального агентства.

«Не надо бегать за рыбаками-любителями в поисках каких-то мелких нарушений. Здесь можно обойтись проведением профилактических работ, объяснений всех правил рыболовства», - обратился Илья Шестаков к руководителям территориальных управлений ведомства.

Отмечено, что для оснащения рыбоохраны передано 423 легковых машины повышенной проходимости, 37 грузо-пассажирских авто повышенной проходимости с жилыми модулями, 15 вездеходов, 219 снегоходов, 35 катеров различных классов, 478 малых катеров и лодок с прицепами для их перевозки, 1330 комплектов всесезонной полевой формы. Также рыбоохрана получила 18 передвижных жилых модулей для организации стационарных постов и 139 других техсредств.

«Подобные мероприятия последний раз проводились более десяти лет назад. Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается рыбоохрана, - это, безусловно, и нехватка инспекторов, и недостаточный объем материального содержания, - мы рассчитываем, что с учетом обновления материально-технической базы, дополнительных средств выделенных на приобретение ГСМ в 2021 году наши инспектора смогут поставить заслон браконьерам», - сказал глава ФАР.

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