Фареры собираются ввести против России «рыбацкие» санкции

Правительство Фарерских островов заявило об ужесточении ограничений для российского флота в связи с военными действиями на Украине. Островной регион значительно ограничит доступ в свои порты рыболовным судам РФ.

Напомним, в прошлом году Фареры решили не вводить санкции в отношении рыбацкого флота России. Но теперь ситуация изменилась: официальное заявление опубликовано на сайте правительства автономного датского региона, сообщает корреспондент Fishnews.

Заход в порты Фарер разрешат только российским судам, ведущим промысел в рамках двустороннего межправительственного соглашения. При этом деятельность такого флота будет ограничена сменой экипажа, бункеровкой, снабжением продовольствием, посадкой и перевалкой. Услуги, связанные с техническим обслуживанием, будут запрещены, а покупка товаров ограничена.

Отмечено, что правительство Фарер уже представило проект соответствующих поправок в закон об ограничительных мерах. Парламент должен принять эти изменения в ближайшие недели.

Новые меры означают, что российские суда смогут перегружать только около 100 тыс. тонн рыбы, добытой непосредственно в фарерских водах, пишет портал IntraFish. По его информации, сейчас лимит составляет 400 тыс. тонн.

Такое сокращение значительно снижает эффективность промысла, так как перегрузка с добывающего судна на транспортное или выгрузка на склад в порту позволяют рыбакам оставаться на промысле гораздо дольше, отмечает портал. Он также обращает внимание: новая политика запретит флоту РФ ремонтироваться на фарерских верфях (за исключением случаев чрезвычайной ситуации).

Очередные переговоры по обмену квотами между Россией и Фарерами должны состояться осенью. Будущее этого сотрудничества остается неопределенным из-за сложной геополитической ситуации, подчеркивают СМИ.

Первое «рыбацкое» соглашение Фарерские острова и СССР заключили еще в 1977 г. Фарерцы ловят треску и пикшу в Баренцевом море в обмен на предоставление российским рыбакам возможности добывать сельдь, путассу и скумбрию в водах автономного датского региона и переваливать улов в его портах.

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