СМИ: Фареры оградили рыбное сотрудничество от санкций

Парламент Фарерских островов принял законопроект, разрешающий правительству вводить санкции против России и Белоруссии. Однако из-под ограничений решено вывести все связанное с рыбной отраслью, в том числе заход промысловых судов в фарерские порты, отмечает пресса.

Фареры не входят в Евросоюз, следовательно, введенные ЕС санкции не являлись для этого автономного региона Дании юридически обязательными. В этой связи принятие законопроекта было необходимой мерой для обеспечения правовой базы установления ограничений, пишет Financial Times. Издание отмечает, что это вообще первый в истории Фарерских островов случай введения санкций против другого государства.

По информации портала IntraFish, в законопроекте предусмотрено закрытие портов Фарер для российских судов, однако запрет не будет распространяться на рыболовецкий флот. Подобные ограничения недавно ввела Норвегия, сообщает корреспондент Fishnews.

В заявлении правительства Фарер говорится, что они сотрудничают с Россией в области рыболовства на протяжении десятилетий. Это взаимодействие включает совместное управление рыбными запасами в Северной Атлантике. Таким образом, закрытие портов для промысловых судов РФ могло привести к «долгосрочным дестабилизирующим последствиям», цитирует IntraFish.

Financial Times обращает внимание: вывод российского рыболовного флота из-под санкций может осложнить отношения фарерцев с Великобританией (Фареры делят с Соединенным Королевством часть рыбных запасов). В Лондоне уже заявили, что отсутствие решения по отзыву у РФ лицензий на промысел в фарерских водах — это «просто неправильно». По данным издания, от 20 до 29 российских судов имеют право на промысел северной путассу в 2022 г. в той самой акватории, которая находится под совместным управлением Фарерских островов и Великобритании.

Не будут ограничивать фарерцы и поставки собственной рыбопродукции в РФ (этот вид товаров занимает 90% в структуре экспорта из датской автономии на российский рынок).

Однако крупнейший фарерский производитель лосося Bakkafrost уже принял самостоятельное решение не поставлять продукцию в Россию, пишет IntraFish. По его информации, два других крупных игрока — Hiddenfjord и Mowi — в марте раздумывали над такими мерами и планировали остановить экспорт в РФ с мая.

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