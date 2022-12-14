Северным рыбакам определили объемы по межправу

Росрыболовство распределило по видам квот объемы для добычи в зоне Фарерских островов и в районе регулирования НЕАФК на предстоящий год.

Федеральное агентство по рыболовству продолжает выпускать документы для организации промысла в 2023 г. Приказом от 9 декабря 2022 г. № 718 ведомство распределило по направлениям использования квоты в районе регулирования Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК). Это объемы для освоения северной путассу в рамках рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, а также промышленного лова, сообщает корреспондент Fishnews.

В приказе от 9 декабря 2022 г. № 719 приводится распределение по видам квот объемов в рыболовной зоне Фарерских островов — северной путассу, скумбрии и атлантическо-скандинавской сельди.

Тексты приказов смотрите в прикрепленных файлах.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews