Глава ЦСМС рассказал об успехах в цифровизации отрасли

Прошедший год стал годом активного внедрения цифровых решений, отметил начальник ЦСМС Александр Михайлов. Он обратил особое внимание на три взаимосвязанные системы — ИВС «Квоты», «Разрешения» и ПК «Электронный рыболовный журнал».

Внедрение этих инструментов позволило обеспечить сквозной учет использования водных биоресурсов, заявил начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи. Как сообщает корреспондент Fishnews, Александр Михайлов выступил с докладом на расширенном заседании коллегии Федерального агентства по рыболовству.

«Впервые в истории отрасли в 2022 году с помощью созданной специализированной информационно-вычислительной системы «Квоты» были произведены расчеты приказов по пользователям всех бассейнов, по видам водных биоресурсов по которым устанавливается общий допустимый улов. Полученные данные были утверждены в системе корреспондировать в другую отраслевую систему — ИВС «Разрешения», фактически на рабочие места сотрудников территориальных управлений, которые получили возможность сразу приступить к выдаче разрешений», — рассказал глава ЦСМС.

Впервые в истории отрасли это сделано централизованно, с использованием единого цифрового инструмента во всех теруправлениях Росрыболовства, подчеркнул он.

По словам Александра Михайлова, около 30% разрешений были выданы в электронном виде. А в некоторых ТУ в электронном виде подавалась большая часть заявлений пользователей. Например, в Северо-Восточном территориальном управлении Росрыболовства доля цифровых заявок составила более 70%.

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