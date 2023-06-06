Наука вернулась к обитателям сибирских рек

Сотрудники Красноярского филиала ВНИРО завершили исследования на реке Ангаре. В ходе экспедиции были собраны данные о характеристиках хариуса и других представителей речной ихтиофауны и условиях среды их обитания.

Единственная река, которая берет начало в озере Байкал, Ангара находится под высоким антропогенным воздействием. На водной магистрали построены и эксплуатируются четыре гидроэлектростанции, а ее многочисленные притоки находятся в районах разработки золотоносных месторождений. На состояние запасов водных биоресурсов влияет развитое любительское рыболовство, которым занимаются как местные жители, так и приезжие из соседних регионов.

Экспедиция, организованная Красноярским филиалом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), проводилась в Енисейском и Богучанском районах Красноярского края. Специалисты филиала провели ихтиологическую съемку, отобрали гидробиологические пробы и измерили гидрологические параметры среды, рассказали Fishnews в пресс-службе института.

Участники экспедиции впервые исследовали паразитофауну хариуса Ангары. По предварительной оценке, состав и численность паразитов четко отражают характер питания хариуса и условия его обитания в реке.

Как подчеркнул на заседании коллегии Росрыболовства директор ВНИРО Кирилл Колончин, развитие пресноводных исследований — одно из главных направлений деятельности института. Полученные в ходе экспедиционных работ данные проходят камеральную обработку. Результаты исследований будут использованы для оценки состояния водных экосистем, а также для разработки материалов, обосновывающих общие допустимые уловы и рекомендованные объемы вылова.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews