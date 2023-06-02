Запас омуля идет на поправку

Данные отраслевой науки говорят о том, что запас байкальского омуля постепенно восстанавливается. По словам директора ВНИРО Кирилла Колончина, любительская рыбалка — с ограничениями — будет возобновлена уже в этом году.

Работы, которыми занимается отраслевая наука по байкальскому омулю, уже дают первые результаты, рассказал на расширенном заседании коллегии Росрыболовства директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин. «После 2017 года были приняты меры по приостановке промысла. На сегодняшний момент запас восстанавливается», — доложил руководитель головного отраслевого института.

Он напомнил, что уже в этом году начнется ограниченная рыбалка физическими лицами. «В перспективе уверены, что запас восстановится на рубеже 2025–2026 годов», — поделился прогнозом Кирилл Колончин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, среди ключевых направлений работы ВНИРО и программа по восстановлению популяций сиговых рыб в Обь-Иртышском бассейне, которая разрабатывается по поручению президента. «Программа готова, она будет развиваться, по крайней мере, горизонт ее — 2030 год», — уточнил директор института.

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