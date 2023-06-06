Динамика рыбного экспорта в Белоруссию порадовала Олега Кожемяко

Поставки рыбных товаров из Приморья в Белоруссию за год выросли в 3,3 раза, отметил губернатор Олег Кожемяко на встрече с вице-премьером республики Леонидом Зайцем в Минске.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко продолжает развивать связи региона с Белоруссией. На этот раз в программе поездки главы Приморья в союзное государство встреча с президентом Александром Лукашенко, посещение ряда предприятий и выставки «Белагро-2023». Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На встрече с заместителем премьер-министра Белоруссии Леонидом Зайцем в Минске губернатор подчеркнул, что торговый оборот между Приморским краем и республикой с 2019 г. вырос с шесть раз.

Отдельно Олег Кожемяко остановился на поставках белорусским партнерам рыбных товаров.

«В прошлом году мы экспортировали тысячу тонн рыбопродукции. Поставляем минтай, сельдь, кальмар, консервы. Объемы пока незначительные, но динамика хорошая – рост поставок в 3,3 раза к уровню 2021 года», — добавил губернатор.

Ранее краевые власти сообщали, что рыбная продукция приморских предприятий вызывает большой интерес в Белоруссии.

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