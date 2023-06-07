Для лова в зоне Марокко отвели объемы

Росрыболовство приняло приказ о распределении по видам квот объема, предоставленного нашей стране для работы в атлантической рыболовной зоне Марокко.

Решение принято по итогам третьей сессии Российско-Марокканской смешанной комиссии по рыболовству: переговоры проходили с 16 по 17 мая.

Как сообщает корреспондент Fishnews, объем вылова пелагических видов рыб отведен под промышленную добычу. Как и в прошлом году, это 80 тыс. тонн.

Напомним, что рыболовство осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением от 14 сентября 2020 г. и 14 октября 2020 г.

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