Россия и Марокко договорились о рыбацком сотрудничестве на год

Российско-Марокканская смешанная комиссия по рыболовству подвела итоги сотрудничества в прошедшем году и согласовала условия совместной работы на 2023 г.

Встреча представителей двух стран проходила в Рабате. Российскую делегацию возглавил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Напомним, правовой базой двусторонних отношений государств в области морского рыболовства является межправительственное соглашение о сотрудничестве от 14 октября 2020 г.

Россия и Марокко обсудили реализацию решений предыдущей сессии. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, стороны высоко оценили результаты совместных экспедиций по изучению запасов мелких пелагических видов рыб в атлантической рыболовной зоне Марокко. А также организацию обучения марокканских студентов в российских отраслевых образовательных учреждениях.

Большое внимание на сессии уделили вопросу промысла судами РФ в акватории королевства, отметили в ведомстве.

По итогам сессии стороны подписали протокол, в котором согласовали основные направления сотрудничества на 2023 г.

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