Росрыболовство готовится к работе в рамках налоговых изменений

Федеральное агентство по рыболовству уже отработало со своими территориальными управлениями выполнения новых положений налогового законодательства о ставках сбора за пользование водными биоресурсах и соответствующих вычетах. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Илья Шестаков.

Росрыболовство представило со своей стороны все предложения по подзаконной базе для реализации изменений Налогового кодекса , принятых в прошлом году, сообщил руководитель ведомства Илья Шестаков на брифинге 7 июня.

«Насколько я понимаю, задача стоит их принять к 1 сентября, поскольку вычеты у нас пойдут начиная с четвертого квартала», - уточнил глава ФАР, отвечая на вопрос Fishnews о ходе подготовки подзаконных актов.

Руководитель Росрыболовства также отметил, что ведомство отработало со своими территориальными управлениями специфику нового регулирования. «Мы уже в рамках своей работы с теруправлениями все по той нормативно-правовой базе, которую мы разработали, «прогнали». Мы понимаем достаточно четко, как мы будем работать с пользователями», - заявил Илья Шестаков.

Подведомственному учреждению поручено подготовить цифровую систему, чтобы автоматизировать процессы в рамках выдачи электронных разрешений.

Напомним, что государство пересмотрело ставки сбора за пользование водными биоресурсами. При этом для плательщиков предложили систему вычетов по одному из трех оснований. Это производство продукции из определенного правительством перечня (на флоте или на береговом заводе); рыболовство на новых судах (они должны быть построены после 1 января 2020 г. в России, но вне программы инвестквот); прибрежное рыболовство. В процесс работы с вычетами будут задействованы и теруправления Росрыболовства.

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