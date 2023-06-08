Больше рыбы с Дона поедет на белорусский рынок

Предприятия Ростовской области планируют увеличить поставки рыбной продукции в Белоруссию. Также аквафермеры донского региона будут экспортировать в республику рыбопосадочный материал.

Делегация Ростовской области побывала в Белоруссии с рабочим визитом. В числе основных тематических направлений поездки были вопросы сотрудничества в сфере рыбохозяйственного комплекса.

«Был организован визит представителей агропромышленных и рыбоводных предприятий, а также ведомств, курирующих вопросы сельхозотрасли, на специализированную выставку «Белагро-2023», — рассказал первый заместитель главы донского региона Виктор Гончаров. — Кроме того, члены делегации посетили еще ряд ведущих отраслевых предприятий республики, чтобы договориться о взаимодействии. Тем более что оно уже развивается по ряду направлений».

По данным минсельхозпрода Ростовской области, за прошлый год одно из предприятий Неклиновского района экспортировало в Белоруссию порядка 42 тонн мороженой рыбы, а также мороженого рыбного филе.

Официальная программа визита началась с рабочей встречи с представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Стороны обсудили вопросы взаимных поставок и искусственного воспроизводства товарной рыбы (осетровых видов) и черной икры, личинок и малька карпа, продукции рыбопереработки, рыбных кормов. Также договорились об обмене опытом в производстве рыбной муки, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Позже члены донской делегации посетили ряд ведущих хозяйств республики, в том числе рыбоводческих. Завершилась программа визита посещением выставки «Белагро-2023».

В рамках мероприятия было заключено соглашение между рыбоводными предприятиями донского региона и институтом рыбного хозяйства Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству. Предметом договоренности стали поставки из Ростовской области в республику рыбопосадочного материала карпа и растительноядных видов рыб.

Напомним, нарастить рыбный экспорт в Белоруссию собирается и Приморский край. Губернатор Олег Кожемяко в ходе визита в Гомельскую область договорился о развитии экономических связей с белорусским регионом.

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