Власти Приморья видят рыбу перспективным товаром для поставок в Белоруссию

Приморский край договорился о сотрудничестве с крупнейшим регионом Белоруссии — Гомельской областью. Среди товаров для экспорта в союзную республику власти Приморья называют рыбную продукцию и морепродукты.

Протокол о намерениях сотрудничества подписали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко. Глава Приморья отправился в республику с деловым визитом.

Документ предполагает взаимодействие сторон по нескольким направлениям, в том числе расширение и углубление связей в сфере экономики, торговли, науки и технологий, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Так, по мнению властей Приморья, Гомельская область может использовать Приморский край как площадку для работы с Китаем, причем не только в сфере логистики, но и в сфере туризма.

Большие перспективы край связывает с экспортом рыбопродукции и морепродуктов партнерам, спрос на них у населения Беларуси ощутим — за год он увеличился более чем в три раза, заявили в пресс-службе.

Ранее краевые власти сообщили, что в 2022 г. Приморье экспортировало в Белоруссию 1 тыс. тонн рыбопродукции. «Поставляем минтай, сельдь, кальмар, консервы. Объемы пока незначительные, но динамика хорошая — рост поставок в 3,3 раза к уровню 2021 года», — цитировала пресс-служба Олега Кожемяко.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews