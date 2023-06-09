Страны ЕАЭС договорились развивать электронный документооборот в портах

Представители стран ЕАЭС подписали план мероприятий по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска. Внедрение современных технологий должно ускорить оформление грузов.

По итогам заседания Евразийского межправительственного совета, проходившего в Сочи, подписано распоряжение «О плане мероприятий по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств — членов Евразийского экономического союза на 2023-2025 годы».

Предложенный план действий должен пойти на пользу скорости документооборота, рассказали Fishnews в пресс-службе Минэкономики. «С коллегами мы обсудили вопросы электронного документооборота в морских пунктах пропуска и подписали план мероприятий по его дальнейшему развитию, — отметил Максим Решетников. — Использование цифровых технологий и полный переход на электронный документооборот существенно повысит эффективность работы морских пунктов пропуска. Грузы будут оформляться намного быстрее».

В 2021 г. в союзе была принята «Концепция развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств ЕАЭС». В рамках нее Коллегия Евразийской экономической комиссии рекомендовала странам — членам объединения ориентироваться на полный переход в морских пунктах пропуска на электронный документооборот.

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