Страны ЕАЭС нацелили на полный перевод документов в портах на «цифру»

Коллегия Евразийской экономической комиссии рекомендовала странам — членам союза ориентироваться на полный переход в морских пунктах пропуска на электронный документооборот.

На правовом портале ЕАЭС опубликована рекомендация Коллегии ЕЭК по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств — членов Евразийского экономического союза.

Коллегия рекомендовала странам, входящим в состав объединения, исходить из необходимости создания условий для полного перехода на электронный документооборот, применения цифровых технологий в морских пунктах пропуска. Государствам ЕАЭС предлагается ориентироваться на принцип однократного представления и многократного использования данных. Также участницам союза рекомендовано рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты государств — членов союза.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рекомендация дана в рамках Концепции развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств ЕАЭС, принятой в 2021 г. Переход на цифровые технологии должен упростить и ускорить доставку грузов.

На сайте ЕАЭС опубликованы аналитические материалы о развитии электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств — членов союза. В том числе размещена информация о том, как эта задача выполняется в России — единственной стране объединения, которая имеет выход к открытому морю. Переход на «цифру» предусмотрен различными стратегиями. Отмечено, например, что Федеральная таможенная служба разработала и внедрила комплекс программных средств «Портал «Морской порт» — единую информационную платформу, обеспечивающую взаимодействие всех участников процесса оформления товаров и транспортных средств в морских пунктах пропуска.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews