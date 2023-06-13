«Дочка» «Норникеля» начала компенсировать ущерб осетром

Норильско-Таймырская энергетическая компания приступила к выпуску молоди сибирского осетра по соглашению с Росрыболовством для возмещения ущерба рыбным запасам, пострадавшим в результате аварии в 2020 г.

Первая партия рыбной молоди отправилась в Енисей в рамках выполнения мирового соглашения между Енисейским теруправлением Росрыболовства, Норильско-Таймырской энергетической компанией (НТЭК) и Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Восстанавливать запасы ценных видов рыб начали с сибирского осетра — в реку отправилось 440 тыс. экземпляров этой рыбы.

Программа мероприятий по возмещению ущерба водным биоресурсам, нанесенного в результате техногенной аварии НТЭК в 2020 г., рассчитана на долгосрочный период — до 2050 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в процессе переговоров при заключении соглашения приоритетной задачей ведомства была не денежная компенсация, а строительство заводов и восстановление рыбных запасов.

Начиная с 2023 г. НТЭК обязана ежегодно выпускать в Енисей 3 млн штук молоди сибирского осетра. Одновременно в бассейне реки Пясина планируется провести научные исследования, по результатам которых специалисты ВНИРО подготовят рекомендации по зарыблению в период 2033–2050 гг. Норило-Пясинской озерно-речной системы ценными сиговыми — муксуном, нельмой, чиром.

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