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Ассоциация добытчиков минтая рассказала об опыте использования научных наблюдателей на промысле

Ассоциация добытчиков минтая развивает институт научного наблюдения на промысле

Ассоциация добытчиков минтая на отраслевом семинаре ВНИРО рассказала о своем опыте по совершенствованию мониторинга промысла с помощью научных наблюдателей. Руководитель объединения Алексей Буглак предложил отразить в резолюции мероприятия вопрос системной подготовки таких специалистов.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак принял участие в отраслевом семинаре «Мониторинг научными наблюдателями рыболовных промыслов: цели, задачи, роль в обеспечении устойчивого рыболовства», организованном ВНИРО. Об этом Fishnews рассказали в пресс-службе объединения.

С 2014 г. АДМ совместно с рыбохозяйственными научными институтами Дальнего Востока запустили программу совершенствования мониторинга промысла минтая с помощью научных наблюдателей. Цель этой работы – увеличить количество наблюдателей и уровень покрытия промысла учетными работами для усиления мониторинга и сбора достаточного объема научных данных, которые используются для прогнозирования запаса и регулирования промысла. Также работы направлены на мониторинг приловов и влияния промысла на морских млекопитающих и птиц.

Программа началась с промысла минтая в Охотском море. С помощью математической модели был рассчитан уровень целевого покрытия в 22-24 человека. ТИНРО организовал обучение двадцати студентов выпускных курсов Дальрыбвтуза, часть их них работает наблюдателями и сегодня.

«За прошедшее время количество наблюдателей увеличено в несколько раз, покрытие промысла доведено до целевого уровня. В результате охват учетными работами достиг 15-16% от суммарного количества промысловых операций, по судам – 23-24%. Объем собираемой биостатистической информации увеличился в пять раз. Расчет пространственного покрытия достигает 75-80% акватории. Данные собираются в районах, где добывается более 90% минтая», - рассказал Алексей Буглак. Он подчеркнул, что такой уровень информационного обеспечения положительно сказывается и на прогнозировании, и на мерах регулирования охотоморского минтая.

«В 2019 году программа АДМ была расширена на Восточный Сахалин, и в течение трех лет показатели по мониторингу в этом районе «подтянули» до уровня основного промысла Охотского моря. В этот же период мы начали работу в Западно-Беринговоморской зоне, где количество наблюдателей в прошлом году составило 8 человек (не считая сотрудников РАН), а покрытие промысла по тралениям и судам увеличилось до 12-13%», - отметил Алексей Буглак. По его словам, ассоциация ежегодно направляет существенные средства на финансирование программы научных наблюдателей на промысле минтая.

В своем выступлении президент АДМ также обратил внимание на проблемные вопросы при реализации программы. Главная - кадровое обеспечение. «Мы фиксируем дефицит сотрудников. Сталкиваемся с тем, что готовы разместить наблюдателей на судах, а в институтах нет людей», - рассказал Алексей Буглак. Он предложил отразить в резолюции семинара вопрос системной подготовки наблюдателей и финансирования этой работы в рамках научной программы подготовки кадров для отраслевой науки. «Уверен, что такая потребность есть не только у промысла минтая, но и для работы на других объектах», - отметил он.

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