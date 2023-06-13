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Восточное побережье озера, ханкайские плавни — граница болота и озерной акватории. Фото: Романвер («Википедия»). CC0 1.0

Переполнением озера Ханка озаботились в Совфеде

Проблему с избытком воды в озере Ханка в Приморском крае рассмотрели сенаторы. В настоящее время ведется первый этап работ по стабилизации уровня воды.

Рассмотрение вопроса об озере Ханка на заседании Совета Федерации инициировала сенатор от Приморья Людмила Талабаева. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Речь шла о негативном воздействии вод озера на территорию Приморского края и объекты инфраструктуры, расположенные в Приханкайской низменности.

Представитель департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства РФ пояснил, что вопрос повышения уровня воды в озере Ханка был рассмотрен на Х заседании Совместной российско-китайской комиссии по рациональному использованию и охране трансграничных вод. По итогам была спланирована работа по совместному изучению причин повышения уровня воды в озере, а также мер по снижению негативного влияния.

В настоящее время, в рамках первоочередных мер, началась реализация мероприятия «Расчистка истока и участков русла реки Сунгача в целях снижения уровня воды в озере Ханка». Кроме того, комплекс оперативных мер включает в себя увеличение пропускной способности Сунгачинского и Александровского каналов рисовых оросительных систем; реконструкцию дамб обвалования; восстановление мелиоративных систем и сооружений.

По информации департамента, решение о проведении работ по увеличению пропускной способности на других участках реки Сунгача будет принято по итогам выполнения первого этапа работ.

Сунгача — единственная река, которая вытекает из озера Ханка. Как отмечали специалисты, в последние годы в озере наблюдается высокий уровень воды, что благотворно влияет на состояние рыбных запасов. В то же время в связи с подтоплениями прибрежных поселков не первый год обсуждается расчистка истока и русла Сунгачи для понижения уровня воды в озере.

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