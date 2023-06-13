Мурманский рыбный порт сохранит специализацию

Росрыболовство намерено до конца июня представить правительству план развития Мурманского морского рыбного порта. Об этом заявил руководитель ведомства Илья Шестаков.

Развитие порта обсуждалось на встрече главы Федерального агентства по рыболовству с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и руководителями рыбопромышленных компаний региона, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

Как отметил Илья Шестаков, для Северного бассейна развитие Мурманского морского рыбного порта имеет большое значение в том числе с учетом санкций недружественных стран. Необходимо сохранить устойчивый промысел, для этого важно обеспечить комплексное обслуживание судов на российском берегу.

«Мурманский морской рыбной порт — стратегический для страны объект. Очень важно, что он перешел в ведение Росрыболовства. До конца июня мы подготовим и далее представим в правительство РФ план по развитию порта», — подчеркнул Илья Шестаков. По его словам планируется сохранить рыбную специализацию, создать мощности под судоремонт, в том числе для промысловых судов.

«Новый директор порта назначен, провел встречу с коллективом. К сожалению, бывшие собственники многое вывели из портовых активов. Сейчас мы проведем инвентаризацию, разберемся, аккуратно и осторожно, чтобы не нарушить текущую работу. Нам предстоит на базе имеющейся инфраструктуры сделать современный, мощный логистический объект», — подчеркнул глава Росрыболовства.

Он обратил внимание, что ряд инвесторов уже проявил интерес к проекту. «Это и государственные компании, и частные. Мы разработаем план, соберем пул потенциальных инвесторов и обозначим им возможное участие. В порту и сейчас работает ряд эффективных компаний, они останутся и продолжат работу, но под куполом государства. Кроме того, мы вложим государственные средства в углубление и реконструкцию причала», — сказал Илья Шестаков.

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