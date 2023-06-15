«Русский краб» получил первый живовоз

В Санкт-Петербурге подняли государственный флаг на краболовном судне «Капитан Александров». Краболов строился на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии.

«Капитан Александров» — головное судно в серии, которая строится для ГК «Русский краб» на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Поднятие государственного флага на судне означает, что его строительство полностью завершено и оно готово к выходу на промысел. Я хочу пожелать членам экипажа хороших уловов, безопасного плавания. Команде «Русского краба» — хороших финансовых показателей, от которых зависит дальнейшая судьба и продолжение строительства краболовов, которые запланированы в рамках программы инвестиционных квот», — сказал участвовавший в церемонии поднятия флага глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Основные характеристики краболова: длина — 57,7 м; ширина — 12,6 м, автономность — 40 дней, скорость полного хода — 12,6 узла, мощность главного двигателя — 1620 кВт, мощность носового подруливающего устройства — 400 кВт, вместимость экипажа — 24 человека, объем танков для перевозки живого краба — 440 м3, емкость по живому крабу — 110 тонн.

Как отметили в пресс-службе компании, одна из особенностей судна — система хранения живого краба. Это 32 независимых танка, расположенных в двухуровневом трюме. Каждый танк оснащен оборудованием для контроля температуры, солености и содержания кислорода в воде.

Онежский завод передал судно заказчику в марте. Сообщается, что в ближайшее время живовоз перейдет по Северному морскому пути к местам промысла на Дальнем Востоке.

Всего по итогам крабового аукциона 2019 г. для «Русского краба» должно быть построено 7 судов для добычи и перевозки краба в живом виде и 3 краболова-процессора.

По данным Росрыболовства, по результатам первого этапа торгов построено 6 краболовов из 41 законтрактованного.



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