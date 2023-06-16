ОС вернется к рыбалке в Каспийском море

На заседании 29 июня Общественный совет при Росрыболовстве планирует рассмотреть ряд вопросов по регулированию промысла и вновь поднять тему государственной экологической экспертизы для аквакультуры и рыболовства.

В повестку дня очередного заседания Общественного совета при Росрыболовстве (ОС), назначенного на 29 июня, включено три вопроса. Члены совета обсудят меры по соблюдению установленных минимальных объемов добычи водных биоресурсов на одно судно при осуществлении рыболовства в Каспийском море, установленные в правилах рыболовства, новая редакция которых вступила в силу с 1 марта.

Как сообщает корреспондент Fishnews, совет намерен вновь вернуться к теме государственной экологической экспертизы и рассмотреть порядок ее проведения в целях осуществления аквакультуры, прибрежного и промышленного рыболовства. Кроме того, на заседание ОС вынесен вопрос о введении ограничения рыболовства в части сроков нахождения на промысле в зависимости от размера выделенных квот добычи водных биоресурсов.

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