ФНС предупредила о добавленном коде по горбуше

Cправочник, которые используется для заполнения сведений о полученных разрешениях на вылов и суммах сбора за пользование водными биоресурсами, дополнили кодом для горбуши, добываемой во внутренних водных объектах.

Федеральная налоговая служба проинформировала о дополнении Справочника кодов наименований объектов водных биоресурсов, подлежащих обложению сбором за пользование.

В справочник добавлен код «1650» — горбуша, добываемая во внутренних водных объектах (реки, водохранилища, озера), сообщает корреспондент Fishnews.

В декабре ФНС актуализировала перечень. Изменения потребовались в связи с пересмотром положений Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами.

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