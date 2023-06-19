Наталья Бабуркина: Экипаж каждого судна — это маленькое государство

Подбор и управление персоналом в крабодобывающих компаниях является задачей не из простых. О том, как ведется работа с персоналом в рыбной отрасли, рассказала руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья Бабуркина.

«Подбор плавсостава — специалистов для работы на судах компании — происходит по четко выстроенной, регламентированной системе. Кадровая служба делится на несколько блоков: поиск и подбор персонала, кадровое делопроизводство, работа с профильными учебными заведениями, адаптация персонала и наставничество, — обрисовала Наталья Бабуркина. — На этапе рекрутинга мы не только пользуемся собственной базой кандидатов, но и публикуем информацию на многих интернет-ресурсах и в крупных телеграм-каналах и нашем сообществе в «ВКонтакте». На официальном сайте «Антея» потенциальные соискатели заполняют анкеты».

Далее проводится оценка профессиональных навыков и компетенций кандидата и направляется анкета на согласование в профильные службы компании. Следующий шаг — собеседование в очном или дистанционном формате.

«После одобрения кандидатуры профильными отделами анкета направляется на рассмотрение капитану судна: финальное решение за ним. Работа в море имеет свою специфику, особое внимание мы уделяем личностным характеристикам человека — и на этапе изучения анкеты, и при личном интервью. Важны умение работать в команде, стремление к обучению и развитию, надежность, доброжелательность», — подчеркнула руководитель кадровой службы.

На протяжении длительного рейса моряки находятся в отрыве от привычной жизни, им приходится делить быт со всей командой. «Экипаж судна на промысле — это маленькое государство, которое живет по своим правилам. Очень важно, чтобы это были близкие по духу люди и в коллективе была благоприятная бесконфликтная атмосфера. Часто бывает так, что капитан приводит специалистов, с которыми работал ранее. Как правило, команда следует за капитаном с судна на судно или из рейса в рейс. Как результат — сплоченная и эффективная работа», — подчеркнула собеседница Fishnews.

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