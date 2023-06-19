Ученые оценили условия жизни рыб в озере Ильмень

Специалисты Санкт-Петербургского и Новгородского филиалов ВНИРО провели полевые исследования на озере Ильмень. В ходе экспедиции собраны материалы для оценки качества среды обитания и кормовой базы озерных рыб.

В экспедиции на озеро Ильмень участвовала группа ученых сразу из двух филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) — Санкт-Петербургского и Новгородского. Специалисты выполнили плановые натурные исследования по сбору материалов для оценки состояния среды обитания и кормовой базы обитающих в озере рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Научные работы охватили всю акваторию озера, являющегося главным водоемом для рыбного хозяйства Новгородской области. Наблюдения проводились на 10 постоянных станциях. Участники экспедиции отобрали гидрохимические и токсикологические пробы для оценки качества воды, в том числе ее возможного загрязнения тяжелыми металлами, углеводородами и т.д.

В ходе микробиологических и гидробиологических исследований был определен качественный состав и уровень развития кормовых гидробионтов — зоопланктона, зообентоса, а также фитопланктона. С помощью океанографического зонда ученые собрали первичные гидрологические данные и другую информацию о характеристиках среды обитания водных биоресурсов одного из крупнейших озер Европы.

Ильмень — одно из наиболее продуктивных озер северо-запада России, оно обеспечивает более 90% уловов новгородских рыбаков. Основными промысловыми видами являются лещ, синец, щука и судак, на долю которых приходится 60–70% вылова. Кроме того, промысловое значение имеют плотва, окунь, чехонь.

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