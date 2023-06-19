В Поморье хотят открыть ремонтные верфи для обслуживания Севморпути

В Архангельской области предполагают создать новое высокотехнологичное судоремонтное предприятие, которое сможет обслуживать до 40% арктического флота. Требуемый объем инвестиций составляет до 50 млрд рублей.

Соглашение о сотрудничестве при создании нового завода подписали на ПМЭФ-2023 Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), ассоциация «Судостроительный кластер Архангельской области» и правительство региона.

Согласно документу, стороны направят совместные усилия на привлечение инвестора в проект с общим объемом капитальных вложений до 50 млрд рублей и созданием до 3 тыс. рабочих мест.

Планируется, что судоремонтный комплекс сможет обслуживать целевой сегмент, включающий более чем 200 судов — морских и смешанного плавания. Это 40% всего арктического флота, который, по оценкам экспертов, будет сформирован в количестве 800 судов к 2030 г., сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. В настоящее время эксплуатируются более 600 морских судов и судов смешанного плавания, приписанных к арктическим портам, а также получивших разрешение на плавание в акватории Северного морского пути.

«Новое судоремонтное предприятие позволит не только увеличить доковые мощности, которых сейчас не хватает, но и создаст новые рабочие места в традиционной для региона отрасли», — обратил внимание председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. Он отметил, что создаваемое в рамках соглашения производство не составит конкуренцию существующим в регионе предприятиям, поскольку будет обслуживать суда с гораздо большим водоизмещением, чем те, которые традиционно ремонтируются в Архангельске.

«Это направление надо развивать, поскольку есть существенный спрос на квалифицированный судоремонт, а существующие в Архангельске ремонтные мощности могут отремонтировать примерно одну треть от существующих потребностей судоходных компаний, которые связаны с нашим регионом», — подчеркнул директор ассоциации «Судостроительный кластер Архангельской области» Сергей Смирнов.

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