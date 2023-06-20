«Трепанговый презент» тормознули на границе

Таможенники в Приморье остановили гражданина КНР, который пытался вывезти из России трепанга. Пакеты с сушеным «морским огурцом» иностранец примотал скотчем к телу.

Дальневосточные таможенники обнаружили почти 3,5 кг сушеного трепанга под одеждой гражданина Китая, выезжавшего через пункт пропуска «Полтавка».

«Мужчина заметно нервничал во время устного опроса, чем привлек внимание таможенников. Личный досмотр показал, что вокруг пояса он примотал скотчем пакеты с трепангом, прикрыв контрабанду одеждой», — рассказали Fishnews в пресс-службе ФТС.

Нарушитель признался, что деликатес ему подарил друг в России. На нарушение турист решился сознательно, так как знал, что дальневосточный трепанг находится под угрозой исчезновения и ограничен к вывозу, отметили в таможенном ведомстве. Товар изъят и отправлен на экспертизу.

В отношении иностранца возбуждено дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля). Ему грозит штраф до трехкратного размера стоимости трепанга с конфискацией.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews